С первых минут поединка "Ювентус" захватил территориальное преимущество и несколько раз угрожал воротам Наваса.

Триумф «Реала» Reuters

В субботу вечером, 3 июня, в Кардиффе (Уэльс) завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2016/17 , в котором мадридский "Реал" обыграл туринский "Ювентус" со счетом 4:1.

С первых минут поединка "Ювентус" захватил территориальное преимущество и несколько раз угрожал воротам Наваса, но Кейлор был постоянно начеку, также несколько раз мяч пролетал мимо ворот, пишет football.ua.

Затем футболисты "Реала" перехватили инициативу и начали оказывать давление на ворота Буффона. Что им и удалось на 20-й минуте — после длительной перепасовки мяч получил Роналду, выдержал паузу и отдал на забегающего справа Карвахаля (Дани провел потрясающий первый после травмы матч), тот вернул сферу на Криштиану — португалец в одно касание точно пробил в угол ворот, мяч попутно задел Бонуччи — 0:1 и Роналду догнал Месси в бомбардирской гонке.

После открытия счета мадридцы отдали инициативу "Ювентусу", а туринцы воспользовались этим сполна — на 27-й минуте последовал навес в штрафную от Алекса Сандро на Игуаина, который сделал скидку на Манджукича — Марио обработал мяч грудью и пробил потрясающим ударом через себя, забив самый красивый гол этого финала — 1:1.

Далее инициатива поочередно переходила то к одним, то к другим, но соперники не смогли забить хотя бы еще один гол, сохранив все свои силы на вторую половину встречи.

Как оказалось, сил было намного больше именно у "Реала" — испанский клуб полностью переиграл итальянский во втором тайме, оформив разгромный счет. Второй гол все назревал да назревал, и, таки, созрел — даже два гола. Мадридцы выдали результативную четырехминутку — сначала на 61-й минуте Кроос пробивал из-за пределов штрафной, но попал в защитника, мяч отскочил в сторону Каземиро, который без колебаний пальнул по воротам Буффона, игровой снаряд по пути задел Хедиру и затем влетел в сетку ворот — 1:2; уже через три минуты Модрич перехватил мяч неподалеку от штрафной "Ювентуса", отпасовал на Карвахаля, который вернул ему мяч, Лука прошел вдоль лицевой линии и прострелил на Роналду — португалец в касание переиграл Буффона — 1:3. Криштиану, таким образом, обошел Лионеля Месси в бомбардирской гонке, в очередной раз став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов — пятый раз подряд.

Аллегри сразу же прибегнул к усилению атаки, выпустив на поле Куадрадо, но, как показало время, колумбиец лишь навредил своей команде — сначала он получил "горчичник" за срыв атаки, а затем толкнул Рамоса в ситуации, в которой было совершенно необязательно это делать, и получил вторую желтую, отправившись в раздевалку, итог: всего 18 минут провел на поле Хуан.

"Реал" спокойно доводил матч до завершения, но Марсело решил, что гандикап у его команды недостаточный, и на 90-й минуте резко прорвался вдоль лицевой линии после неудачного исполнения штрафного от Роналду и отпасовал назад на Асенсио — Марко в касание отправил мяч в сетку ворот Буффона — 1:4. Все свои голы "Реал" сегодня забил, пробивая в одно касание. Брых компенсировал ко второму тайму 4 минуты, после чего своим свистком оповестил всех о том, что Реал стал победителем Лиги чемпионов сезона 2016/2017.

"Ювентус" уверенно прошел свой путь к финалу, но в важнейшем матче, к сожалению своих поклонников, заслуженно его проиграл, проведя слабый второй тайм. Непробиваемая доселе команда получила в свои ворота в финале полную авоську мячей. Джанлуиджи Буффон снова проиграл в финале, Марио Манджукич снова проиграл в финале (за последние пять лет он четыре раза участвовал в финальных матчах ЛЧ и победил лишь однажды — ред.), но у Марио еще много лет футбольной карьеры впереди, а вот для голкипера "Старой Синьоры" это мог быть последний шанс поднять над головой "ушастый" трофей. Что ж, желаем ему в следующем году все-таки добиться этого успеха в своем последнем сезоне в качестве профессионального футболиста.

А "Реал" выиграл Лигу чемпионов уже 12-й (!) раз, оторвавшись от "Милана" уже аж на 5 побед в данном турнире. Также мадридцы завоевали этот трофей второй раз подряд, что еще никому не удавалось в новейшей истории. Казалось, что это так и не случится, но это произошло. Зинедин Зидан за первые полтора года работы в Реале добился ошеломляющего успеха — победа в двух розыгрышах Лиги чемпионов, чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА, Клубном чемпионате мира. А ведь у него еще очень много лет тренерской карьеры, но ее началу позавидует любой тренер. Игроки мадридского клуба сегодня заслужили свой успех и вправе праздновать триумф всю ночь. Сложно также представить, что сейчас творится на улицах Мадрида.

"Ювентус" — "Реал" 1:4

Голы: Манджукич, 27 — Роналду, 20, 64, Каземиро, 61, Асенсио, 90

"Ювентус": Буффон — Барцальи (Куадрадо, 66), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич (Маркизио, 71) — Дани Алвес, Дибала (Лемина, 78), Манджукич — Игуаин

"Реал": Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос (Мората, 89) — Иско (Асенсио, 82), Бензема (Бэйл, 77), Роналду

Предупреждения: Дибала, Пьянич, Алекс Сандро, Куадрадо — Рамос, Карвахаль, Кроос

Удаление: Куадрадо, 84 (вторая желтая карточка)

Напомним, в мае в ответных матчах полуфинала Лиги чемпионов "Ювентус" победил французский "Монако" со счетом 2:1, а "Реал" проиграл мадридскому "Атлетико" — 1:2, но пробился в финал турнира.

Видео: vid.me.