Как "Ювентус" сражался с "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов: опубликованы фото, видео

Во вторник вечером, 9 мая, в итальянском Турине прошел ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2016/17 между местным "Ювентусом" и французский "Монако", он завершился со счетом 2:1.

Игра проходила вечером на стадионе "Ювентус".

Итальянцы и во второй игре обыграли французов, после чего вышли в финал турнира.

Поединок начался с атак французской команды, но "Ювентус" классно контратаковал и открыл счет на 33-й минуте, пишет УНИАН.

Тогда после передачи Дани Алвеса форвард туринцев Марио Манджукич пробил головой, мяч попал в сетку ворот соперника. Позже первый игрок забил из-за пределов штрафной площади, сделав счет 2:0.

Во второй половине встречи гостям удалось распечатать ворота "Ювентуса", 18-летний Килиан Мбаппе прервал "сухую" серию итальянской команды в Лиге чемпионов, которая длилась 690 минут.

"Ювентус" — Монако 2:1

Голы: Манджукич, 33, Дани Алвес, 44 — Мбаппе, 69;

"Ювентус": Буффон — Барцальи (Бенатья, 85), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Дани Алвес, Хедира (Маркизио, 10), Пьянич, Манджукич — Дибала (Куадрадо, 54) — Игуаин;

"Монако": Субашич — Глик, Жемерсон, Раджи — Сидибе, Бакайоко (Жермен, 78), Моутиньо, Менди (Фабиньо, 54) — Силва (Лемар, 70) — Мбаппе, Фалькао;

Предупреждения: Бонуччи, Манджукич — Фалькао, Менди.

Напомним, 3 мая в Монте-Карло "Ювентус" убедительно выиграл у "Монако", забив два гола и при этом не пропустил ни одного мяча. Узнать больше о матче, а также посмотреть фото, можно здесь.

Видео: JHTV Productions