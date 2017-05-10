"Реал" проиграл "Атлетико", но пробился в финал Лиги чемпионов, опубликованы фото и видео

В среду, 10 мая, в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон" состоялся ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом".

Старт второго поединка позволил болельщикам "Атлетико" поверить в чудо. К 16-й минуте хозяева вели — 2:0, пишет УНИАН.

На 12-й минуте Сауль после подачи Коке с углового вогнал мяч в угол ворот "Реала". Через четыре минуты Торрес заработал 11-метровый, и Гризманн воспользовался шансом забить с "точки".

Тем не менее, 42-я минута стала холодным душем для хозяев. Бензема обыграл троих защитников "Атлетико" и создал шикарный момент для "Реала", а Иско протолкнул мяч в сетку.

Во втором тайме атаковали обе команды, но счет 2:1 не изменился.

"Атлетико" — "Реал" 2:1 (первый матч 0:3)

Голы: Сауль, 12, Гризманн, 16 (с пенальти) — Иско, 42

"Атлетико": Облак — Хименес (Партей, 57), Годин, Савич, Филипе Луис — Коке (Корреа, 77), Габи, Сауль, Карраско — Гризманн, Торрес (Гамейро, 56)

"Реал": Навас — Данило, Рамос, Варан, Марсело — Кроос, Каземиро (Васкес, 76), Модрич — Иско (Мората, 86), Бензема (Асенсио, 76), Роналду

Предупреждения: Савич, Годин, Габи, Корреа — Данило, Рамос

"Атлетико" победил во второй игре, но уступил по сумме двух матчей — 2:4 (первый матч закончился со счетом 3:0 в пользу подопечных Зинедина Зидана).

"Реал" второй раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов, и может стать первым клубом в истории, который может защитить титул победителя турнира.

Финал Лиги чемпионов сезона-2016/17 "Ювентус" — "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе.

Напомним, 9 мая, в итальянском Турине прошел ответный матч полуфинала ЛЧ между местным "Ювентусом" и французский "Монако", он завершился со счетом 2:1. Таким образом, первым финалистом ЛЧ стал итальняский "Ювентус".

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