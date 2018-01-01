Усик отказался от работы с тренером накануне боя с Гассиевым

Спортсмен заявил, что тренировать его должен не "хороший парень", а профессионал.

Команду чемпиона покинул Сергей Ватаманюк Фото: Tribuna.com

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик разорвал контракт с тренером Сергеем Ватаманюком.

"Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало развиваться.

Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень - это не профессия", - цитирует спортсмена ZN.ua.

К бою с россиянином Муратом Гассивеым украинского боксера будет готовить Расс Анбер, который тренировал его перед поединком с Майклом Хантером в США.

Напомним, бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве в "Олимпийском".

Как ранее сообщалось, промоутер украинца Александр Красюк заявил, что бой между Усиком и Гассиевым находится на грани срыва.

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