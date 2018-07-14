Бой Усик-Гассиев под угрозой срыва — промоутер

Существует вероятность, что финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинцем Александром Усиком и россиянином-чемпионом мира по версии IBF, WBA Муратом Гассиевым не состоится 21 июля в столице РФ Москве.

С каждым днем вероятность отмены противостояния становится все более высокой, рассказал промоутер нашего соотечественника Александр Красюк Tribuna.com.

"По отелю и логистике все не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации, и у нас к ним есть претензии", — отметил собеседник.

По его словам, если бой все же не состоится, украинский чемпион будет идти своей дорогой и с Гассиевым все равно встретится, но уже не в рамках Суперсерии.

Напомним, финальный бой Всемирной суперсерии бокса между Усиком и Гасиевым должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако его отложили из-за травмы украинца. Позже стало известно, что боксеры встретятся на ринге 21 июля в Москве в "Олимпийском".