В "ДахаБрахе" назвали условие, при котором группа выступит в России

Коллектив давал концерты в достаточно хороших местах в РФ и имел очень хорошую публику, отметил Галаневич.

Марк Галаневич cчитает, что для победы в войне с Россией каждый должен делать свою работу Скриншот видео с youtube.com

Украинская музыкальная этно-группа "ДахаБраха" снова поедет на гастроли в Российскую Федерацию только после победы Украины в войне.

Для достижения победы "каждый должен делать свою работу", рассказал член коллектива, вокалист и музыкант Марк Галаневич в интервью "Апострофу".

"Мы выступали в достаточно хороших местах (в РФ — Ред.) и имели очень хорошую публику, очень искреннюю, откровенную и очень эмоциональную. Мы верим, что мы можем еще там выступать, когда победим", — отметил собеседник.

Ранее лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что коллективу предложили выступить в захваченном Россией Крыму, он согласился играть бесплатно, но при условии, что прозвучит гимн Украины и будет висеть ее флаг, а организаторы отказались.