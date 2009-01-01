Бронеавто, САУ, пулеметы. В Киеве открылась выставка "Оружие и безопасность-2017", фото

В открытии выставки приняли участие Полторак, Турчинов и Аваков.
Об этом пишет УНИАН.
В то же время агентство уточнило, что на выставке, в частности, представлены бронеавтомобили "Козак" и "Варта", самоходная артиллерийская установка Krab, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.
"Среди экспонатов —… шестиствольная 30-мм автоматическая корабельная артиллерийская установка, многофункциональная радиолокационная система, система противодействия беспилотным летающим аппаратам, турбовинтовой двигатель,… обмундирование и огнестрельное оружие", — говорится в статье.