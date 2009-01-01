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Бронеавто, САУ, пулеметы. В Киеве открылась выставка "Оружие и безопасность-2017", фото

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Оружие и безопасность,бронеавтомобили Козак < >
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1 / 16 Бронеавтомобили "Козак" (УНИАН)

В открытии выставки приняли участие Полторак, Турчинов и Аваков.

Оружие и безопасность,бронеавтомобили Козак
Бронеавтомобили "Козак" УНИАН
Во вторник, 10 октября, в Киеве прошла церемония открытия XIV Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2017", в ней приняли участие министр обороны Степан Полторак, секретарь СНБО Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что на выставке, в частности, представлены бронеавтомобили "Козак" и "Варта", самоходная артиллерийская установка Krab, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

"Среди экспонатов —… шестиствольная 30-мм автоматическая корабельная артиллерийская установка, многофункциональная радиолокационная система, система противодействия беспилотным летающим аппаратам, турбовинтовой двигатель,… обмундирование и огнестрельное оружие", — говорится в статье.

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Киев, выставка, Оружие и безопасность, оружие, техника, Полторак, Турчинов, Аваков
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