Десятки разбоев на 2 миллиона. В Киеве будут судить серийного грабителя банковских учреждений

По результатам предварительного расследования доказана причастность мужчины к совершению 24 эпизодов преступлений.

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Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего уроженца Ивано-Франковской, который долгое время грабил финансовые учреждения в Киеве и других регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По результатам предварительного расследования доказана причастность мужчины к совершению 24 эпизодов преступлений, начиная с 2008 года, а именно к 22 разбойным нападениям на банковские учреждения с целью завладения денежными средствами и еще к 2 преступлениям, связанным с незаконным обращением с боеприпасами", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более 2 млн грн.

Сейчас обвинительный акт по ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) Уголовного кодекса Украины направлен в Голосеевский райсуд Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные пытались отобрать у мужчины деньги после обмена валют.