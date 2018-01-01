Киевсовет одобрил переименование 11 улиц столицы

тмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения.
Как сообщается на сайте горсовета, предложено переименовать улицы Александра Бойченко, Невскую, Желябова, Кировскую, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверскую.
Также планируется сменить название площади Красная Пресня, переулков Баумана и Невского.
Отмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины. Теперь решение должны будут принять депутаты на пленарном заседании Киевсовета.
Ранее глава национально-культурной автономии греков аннексированного Крыма Иван Шонус выступил с инициативой переименовать полуостров в Тавриду.
"Долгое время полуостров назывался Тавридой, поэтому никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия - Алания, Якутия (Саха), соответственно Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым - Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта", - заявил он.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram