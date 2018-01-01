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Киевсовет одобрил переименование 11 улиц столицы

Сегодня, 22:06

тмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения.

Киеврада
Корреспондент.net
Депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовали переименование 11 улиц столицы.

Как сообщается на сайте горсовета, предложено переименовать улицы Александра Бойченко, Невскую, Желябова, Кировскую, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверскую.

Также планируется сменить название площади Красная Пресня, переулков Баумана и Невского.

Отмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины. Теперь решение должны будут принять депутаты на пленарном заседании Киевсовета.

Ранее глава национально-культурной автономии греков аннексированного Крыма Иван Шонус выступил с инициативой переименовать полуостров в Тавриду.

"Долгое время полуостров назывался Тавридой, поэтому никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия - Алания, Якутия (Саха), соответственно Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым - Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта", - заявил он.

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Теги:  
Киев, Киевсовет
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