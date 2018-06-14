В Крыму предложили переименовать аннексированный полуостров

Глава национально-культурной автономии греков аннексированного Крыма Иван Шонус выступил с инициативой переименовать полуостров в Тавриду. И первый шаг в этом направлении крымские греки уже сделали.

"Долгое время полуостров назывался Тавридой, поэтому никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия — Алания, Якутия (Саха), соответственно Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым — Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта", — заявил он, пишет УНИАН со ссылкой на "РИА Новости".

Шонус рассказал, что греки уже обратились с официальным письмом к "ответственным инстанциям".

"Нам ответили, что это возможная ситуация, но есть ряд сложностей. Требуется обоснование и изучение этого процесса. Мы дальше продолжаем этот вопрос выносить на дискуссионные площадки, где присутствует научная элита", — пояснил представитель крымских греков.

Отметим, что Таврида (или еще Таврика) — было одним из исторических названий древнего и средневекового Крыма. При этом в официальных документах полуостров так и назывался Крымом.

Напомним, Республика Македония меняет свое конституционное название на "Северную Македонию". Название этнической общины "македонцы" остается неизменным, как и термин "македонский язык". В столице страны по этому поводу уже вспыхнули протесты.