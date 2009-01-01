"Сити-центр" начала демонтаж конфликтных сооружений

Конфликт с военными должен быть урегулирован, заявили в компании

1 ноября, начался демонтаж защитных сооружений, граничащих с территорией воинской части. Иллюстрация

Компания "Сити-центр" заявила, что в процессе строительства детского спортивного центра руководствуется исключительно законными правовыми документами, передают Українські Новини.

"Наша компания всегда действовала и продолжает действовать в рамках правового поля. Мы убеждены, что все вопросы, возникшие в процессе установки временного ограждения, согласно требованиям строительных норм, будут устранены после того, как правоохранительные органы, Министерство обороны Украині и представители общественности ознакомятся с правовыми основаниями, по которым компания "Сити-центр" осуществляет свою деятельность", - говорится в сообщении.

В компании также добавляют, что "любая конфликтная ситуация должна решаться исключительно в правовом поле и в пределах компромисса, предусмотренного действующим законодательством. Мы относимся с глубоким уважением к Вооруженным силам Украины и официально заявляем, что готовы сделать шаг навстречу с целью урегулирования конфликтной ситуации".

В пресс-службе "Сити-центр" отметили, что сегодня, 1 ноября, начался демонтаж защитных сооружений, граничащих с территорией воинской части. "Мы убеждены в том, что правовые основания комплекса работ по строительству детского спортивного центра будут подтверждены Минобороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, на имя министра обороны Украины и председателя Одесской областной государственной администрации были направлены гарантийные письма, согласно которым временные защитные ограждения будут демонтированы сразу после завершения строительных работ.