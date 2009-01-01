Масштабная авария в Киеве, есть пострадавшие, опубликованы фото и видео с места ДТП

Признаков опьянения у водителя автомобиля не обнаружили.

Вечером 9 августа, в Киеве на улице Бажана водитель Mazda на высокой скорости вылетел с дороги на тротуар, где протаранил еще три автомобиля.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Как отмечается, у Mazda разорвало колесо. Признаков опьянения у водителя автомобиля не обнаружили.

"Водитель пытался затормозить, тормозной путь около 50 метров, но от этого его авто становится еще более неуправляемое и вылетает на тротуар. На тротуаре, возле ресторана VodkaGrill, Mazda въезжает в автомобиль Honda. Последнго, от удара отбрасывает метров на 15. Но это не все, Mazda останавливается только тогда, когда влетает в другие припаркованные автомобили — Mitsubishi и Toyota. И уже после остановки, неуправляемая Mazda начинает гореть", — говорится в сообщении.

В результате аварии, с травмами госпитализировано водителя и пассажира Mazda.

Напомним, 9 августа, в Киеве очень пьяный мужчина, управляя своим Opel, за короткий промежуток времени стал виновником четырех аварий.

фото: видео: facebook.com/KyivOperativ