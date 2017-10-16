Масштабное перекрытие центра Киева. Акции протеста, машины Нацгвардии и встреча президента Мальты

У Порошенко говорят, что такие меры безопасности предприняты в связи с визитом в Украину президента Мальты.

Правительственный квартал заблокирован полностью. Facebook.com

Сегодня, 17 октября, с 6.00 в Киеве центральные улицы вокруг правительственного квартала будут перекрыты в связи с анонсированными акциями. Однако в Администрации президента говорят, что такие меры безопасности предприняты в связи с визитом в Украину президента Мальты.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, правительственный квартал заблокирован полностью еще с вечера 16 октября, пишет Украинская правда.

В частности, журналист Татьяна Даниленко отметила, что во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии, а количество их больше, чем "во время парада на Крещатике".

"Столь масштабного перекрытия я еще не видела", — добавила она.

Нардеп Сергей Лещенко в Facebook также сообщил, что улицы в кварталах вокруг администрации президента уже перекрыты.

"Перекрыли ул.Лютеранскую на дальних подступах к Банковой, вдоль дороги стоят военные машины Нацгвардии", — отметил он.

Как сообщили в пресс-центре КГГА, 17 октября некоторые улицы в центральной части столицы будут перекрыты с 6:00.

"В связи с усиленными мерами обеспечения общественной безопасности в центральной части города будут перекрыты улицы центральной части столицы: ул.Грушевского — от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро "Арсенальная"; ул.Институтская — от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска и Кловский спуск до перекрестка с ул. Мечникова; ул. Липская — от перекрестка улиц Грушевского и Липской до ул. Институтской", — сообщили в столичной мэрии.

Также полностью будет перекрыто движение на ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, ул. Городецкого, ул.Шелковичной и в переулке Крепостном.

В связи с ограничением движения на улицах будут внесены изменения в движение автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, сообщили в КП "Киевпастранс".

Движение автобусов маршрута №24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского. Автобусы маршрута №62 будут курсировать на двух участках — от остановки "Ботанический сад" до ст.м. "Арсенальная" и от Контрактовой площади до стадиона "Динамо".

Автобусы маршрута №55 будут курсировать до ст.м. "Арсенальная" по собственной схеме движения, далее: ул. Московская — ул. Кутузова — бульвар Леси Украинский — ул. Бассейная — ст. м. "Дворец Спорта".

Между тем, в Администрации президента отметили, что беспрецедентные меры безопасности в центре Киева связаны с визитом в Украину президента Мальты.

Об этом написал руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко на странице в Facebook.

"Всему вина — президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. У нее завтра государственный визит в Украину. Предусмотрены церемониальные мероприятия на площади перед Администрацией президента. Будет как и во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана на прошлой неделе. Тогда точно так перекрыли подъезды к АП еще накануне ", — сообщил Горковенко.

Также он добавил, что "такие же меры безопасности были и во время визита Госсекретаря США Рекса Тиллерсона и еще десятка не менее уважаемых лиц".

Как известно, 17 октября лидер "Движения новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили планирует со своими соратниками принять участие в митинге под Верховной Радой, также акции пройдут во всех областных центрах Украины.

Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

Стоит также отметить, что 15 октября в СБУ сообщили, что в Киеве во время проведения массовых акций 17 октября радикально настроенные лица готовились осуществить провокации с возможным силовым сценарием, где планировали применить стрелковое оружие и средства поражения.