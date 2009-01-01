На столичном Подоле неизвестные отобрали у бизнесмена сумку с тремя миллионами

Инцидент случился в переулке Электриков, отметили в полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в переулке Электриков, злоумышленников ищут правоохранители.
"По информации заявителя, он остановился на своем авто, а в это время из рядом стоявшей иномарки к нему подбежали неизвестные", — отметили в пресс-службе.
Из багажника машины они забрали сумку с деньгами, после чего сели в Audi A4 серого цвета и поехали в неизвестном направлении. Мужчина также назвал полицейским приметы преступников.
"Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях территориального управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства", — добавили в отделе коммуникации.
Ранее сообщалось, что в Киеве поймали мужчину, который за час в Днепровском районе столицы совершил три разбойных нападения. Узнать больше о преступлениях можно здесь.