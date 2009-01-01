На столичном Подоле неизвестные отобрали у бизнесмена сумку с тремя миллионами

Инцидент случился в переулке Электриков, отметили в полиции.

Сотрудники полиции, иллюстрация фото: unn.com.ua

В среду, 8 февраля, в Подольском районе Киевау бизнесмена, который был в авто, сумку с более чем 3 млн гривен и скрылись.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в переулке Электриков, злоумышленников ищут правоохранители.

"По информации заявителя, он остановился на своем авто, а в это время из рядом стоявшей иномарки к нему подбежали неизвестные", — отметили в пресс-службе.

Из багажника машины они забрали сумку с деньгами, после чего сели в Audi A4 серого цвета и поехали в неизвестном направлении. Мужчина также назвал полицейским приметы преступников.

"Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях территориального управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства", — добавили в отделе коммуникации.

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали мужчину, который за час в Днепровском районе столицы совершил три разбойных нападения. Узнать больше о преступлениях можно здесь.