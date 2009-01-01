Нарушение правил и погоня. В Киеве копы остановили лихача на Daewoo

Инцидент случился прошлой ночью на Левом берегу Днепра.

Автомобиль, в котором ехал злоумышленник facebook.com/dtp.kiev.ua

В ночь на воскресенье, 3 сентября, в Киеве на Левом берегу Днепрана Daewoo нарушил правила дорожного движения прямо перед патрульным авто, началась погоня, лихача остановили.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что у злоумышленника в крови было 0.66 промилле алкоголя, в авто найдены "колеса".

"… Пьяный водитель Daewoo выключил свет и развернулся через двойную сплошную, прямо перед патрульным авто. Началась погоня, пытался скрыться во дворах. Не вышло... Оформлен", — отмечается в сообщении.

Напомним, 28 августа в Печерском районе Киева пьяный водитель на Mazda врезался в одну машину, а еще две — задел, пострадал один человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua