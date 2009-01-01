Новые подробности покушения на Мосийчука: стало известно о второй жертве взрыва

Еще одним пострадавшим оказался случайный прохожий, местный житель.

Место взрыва espreso.tv

Об этом сообщил экс-нардеп Василий Горбаль в Facebook.

По его словам, мужчина умер в 17-й больнице.

"Еще одним пострадавшим оказался случайный прохожий, местный житель. Желаю ему также скорейшего выздоровления. Upd. Сочувствую близким погибшего", — говорится в его сообщении.

Информацию о втором погибшем подтвердил помощник Ляшко Юрий Федун в Facebook: "Кровавый вечер... Погибших двое. Охранник Мосийчука и прохожий, по имени Михаил, скончался в 17 больнице... Виталий Бала очень тяжел, состояние критическое. Все подробности и версии утром".

В результате взрыва во время покушения на нардепа Игоря Мосийчука в Киеве погибли два человека. От полученных ранений в больнице умер 36-летний Михаил Мормель, капитан полиции, который жил в соседнем подъезде и случайно оказался рядом с местом взрыва.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко

Напомним, ранее сообщалось, что после взрыва в Киеве "скорая" забрала с места происшествия с телесными повреждениями четырех человек.