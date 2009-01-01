Отомстил за Донбасс. В Киеве вандал разрушил памятник "Небесной Сотне", опубликованы фото и видео

По информации издания, злоумышленник объяснил свои действия местью за "убийство людей на Донбассе".

В Киеве возле Майдана Независимости разрушили памятник Героям Небесной Сотни . Полиция препятствует попыткам возмущенных граждан расправиться с вандалом.

Над вандалом хотели устроить самосуд возмущенные люди.

На месте происшествия задержали вандала, который разрушил памятник Героям Небесной Сотни на улице Институтской, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации издания, злоумышленник объяснил свои действия местью за "убийство людей на Донбассе".

"Человек, который это сделал, сейчас в патрульной машине. Сообщил, что Небесная сотня виновата в войне на Донбассе", — пишет журналист Александр Рудаманов на своей странице в Facebook.

Известно также, что задержанный гражданин проживает на территории оккупированного Крыма в г. Севастополь. Ему 74 года.

С какой целью он приехал в Киев, пока неизвестно.

На месте происшествия собрались около 20 возмущенных действиями вандала граждан, которые пытаются устроить над ним самосуд. Вместе с тем, полиция, прибывшая на место происшествия, пытается не допустить этого.

Официально правоохранительные органы пока происшествие не прокомментировали.

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фото: censor.net.ua