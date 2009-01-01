Под Киевом иномарка влетела в два авто, есть жертва и пострадавшие

Авария произошла вчера на Одесской трассе.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

В воскресенье, 28 мая, под Киевом Volkswagenврезался в поцарапанные Seat и Skoda, погиб один человек, есть пострадавшие.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что авария случилась на Одесской трассе.

На месте происшествия от полученных травм умер водитель Skoda 1975 года рождения, у шофера Seat — открытые переломы, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным журналистов, после столкновения с авто Volkswagen отбросило в Ford, пострадали ехавшие в последней машине мать с ребенком.

Напомним, в ночь на 25 мая возле села Шамраевка Киевской области из-за дикого кабана столкнулись две иномарки, тогда погибли три человека, еще два — попали в больницу. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua, видео: канал dtp.kiev.ua в YouTube