Подробности стрельбы в Киеве на Харьковском шоссе: видео с места происшествия

По cловам свидетелей, злоумышленников было двое.

Место происшествия facebook.com/Поліція Києва

В Киеве назлоумышленники проникли в автомобиль мужчины, когда человек вернулся — открыли по нему огонь, после чего забрали его личные вещи и разбежались по разным сторонам.

Об этом рассказали свидетели преступления, говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

По данным издания, пострадавший получил огнестрельные ранения, он жив, медики говорили, что жизни ничего не угрожает.

"Они (свидетели — Ред.) рассказали, что мужчина, который был за рулем авто, отошел на несколько десятков метров в магазин, а когда вернулся и открыл дверь, машина уже была открыта, там находились двое мужчин", — отметили журналисты.

Между людьми состоялся короткий диалог — пришедший спросил, кто они, а нападавшие открыли огонь.

Ранее в полиции Киева сообщили, что на Харьковском шоссе неизвестный ранил мужчину, пострадавшего доставили в больницу. Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал.

Фото: facebook.com/Поліція Києва, видео: 112 Украина