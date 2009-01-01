Подробности взрыва авто в центре Киева: есть жертва, женщина лишилась ноги

Инцидент случился на ул. Скоропадского, отметили в полиции.
Об этом говорится на странице полиции столицы в Facebook.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Скоропадского, правоохранителям о нем стало известно в 18:10.
Начато производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в Киеве авто взорвалось возле Бессарабской площади, женщину, которая в нем находилась, забрала скорая помощь. В результате инцидента повреждена еще одна машина.
Видео: facebook.com/r.grabezhov