Подробности взрыва авто в центре Киева: есть жертва, женщина лишилась ноги

Инцидент случился на ул. Скоропадского, отметили в полиции.

Место происшествия УНИАН

В центре Киева в результатепогиб мужчина, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом говорится на странице полиции столицы в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Скоропадского, правоохранителям о нем стало известно в 18:10.

Начато производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Место происшествия УНИАН

Ранее сообщалось, что в Киеве авто взорвалось возле Бессарабской площади, женщину, которая в нем находилась, забрала скорая помощь. В результате инцидента повреждена еще одна машина.

Видео: facebook.com/r.grabezhov