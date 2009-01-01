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Подробности взрыва авто в центре Киева: есть жертва, женщина лишилась ноги

Сегодня, 19:54

Инцидент случился на ул. Скоропадского, отметили в полиции.

Киев,авто,взрыв,жертва,полиция
Место происшествия УНИАН
В центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб мужчина, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом говорится на странице полиции столицы в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Скоропадского, правоохранителям о нем стало известно в 18:10.

Начато производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Киев,авто,взрыв,жертва,полиция
Место происшествия УНИАН

Ранее сообщалось, что в Киеве авто взорвалось возле Бессарабской площади, женщину, которая в нем находилась, забрала скорая помощь. В результате инцидента повреждена еще одна машина.

Видео: facebook.com/r.grabezhov

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Киев, авто, взрыв, жертва, полиция
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