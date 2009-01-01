Сегодня, 15:04 RSS

"Похищение" женщины в Киеве оказалось задержанием правоохранителей

Сегодня, 13:56

Информация о похищении человека не подтвердилась, рассказали в полиции.

полиция, шеврон
В полиции рассказали о задержании женщины в Киеве Скриншот
"Похищение" женщины у супермаркета в Киеве на проспекте Тычины было задержанием.

Об этом заявили "24 каналу" в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители отметили, что это было не похищение, а задержание. Подробную информацию правоохранители не предоставили. Они отметили, что это тайна следствия.

"Информация о похищении человека не подтвердилась, это было задержание. Но пока следствие не разглашает никаких данных", — рассказали в полиции.

Напомним, ранее на Киевщине поймали бандитов, похитивших женщину-врача.

Теги:  
Киев, похищение, полиция, женщина
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...