"Похищение" женщины в Киеве оказалось задержанием правоохранителей

Информация о похищении человека не подтвердилась, рассказали в полиции.

В полиции рассказали о задержании женщины в Киеве Скриншот

Об этом заявили "24 каналу" в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители отметили, что это было не похищение, а задержание. Подробную информацию правоохранители не предоставили. Они отметили, что это тайна следствия.

"Информация о похищении человека не подтвердилась, это было задержание. Но пока следствие не разглашает никаких данных", — рассказали в полиции.

Напомним, ранее на Киевщине поймали бандитов, похитивших женщину-врача.