Предприниматели Киева требуют отменить инвестконкурс

Представители малого бизнеса недовольны тем, как власть организовала конкурс по благоустройству Киева.





22 декабря 2017 года Киевская городская государственная администрация через газету "Крещатик" объявила о проведении инвестиционного конкурса "Комплекс мероприятий по благоустройству и обустройству остановок общественного транспорта в городе Киеве". На конкурс выставлено 994 остановки (28 лотов), из которых половина вошла в три мега-лота, где собраны наиболее коммерчески привлекательные остановки.



Подготовка условий конкурса и принятие решения о его проведении проводились кулуарно, без публичных обсуждений, без привлечения общественности и заинтересованных сторон, уверены предприниматели.



Кроме того, отмечают бизнесмены, при подготовке указанного конкурса ответственные подразделения Киевской городской государственной администрации не учли интересы представителей малого и среднего бизнеса и приняли решение демонтировать 872 остановочных комплекса существующих инвесторов.



На пресс-конференции, которая прошла 16 января 2018 года в УНИАН, Сергей Корниевский, Президент Ассоциации "Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева", рассказал, что на предложение приостановить проведение конкурса и провести переговоры по урегулированию данного вопроса с существующими владельцами остановочных комплексов Киевская городская государственная администрация не реагирует. Поэтому было решено донести позицию предпринимателей до руководства КГГА через средства массовой информации.

По его мнению, действия структурных подразделений, ответственных за организацию и проведение указанного инвестиционного конкурса, являются неквалифицированными и нарушают права предпринимателей. Представители малого бизнеса не в состоянии профинансировать предложенные мега-лоты, которые заявлены на конкурсе.



Сергей Доротич, Председатель Общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины, отметил, что перечень лотов странно сформирован: "Указанное решение было принято, по нашему убеждению, в пользу определенных третьих лиц. Почему пошли путем формирования крупных лотов? По логике, чтобы получить максимальную цену, надо продавать как можно больше лотов. Должна быть соблюдена процедура о регуляторной политике. Такие решения убивают инвестиционный потенциал города Киева. У инвестора нет никакой уверенности, что правила не изменят в будущем".



Андрей Забловский, руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины, отметил, что необходимо приостановить проведение объявленного инвестиционного конкурса. А также запретить демонтаж остановочных комплексов, которые были установлены по условиям инвестиционных договоров с КП "Киевпастранс". Предлагается создать рабочую группу по наработке альтернативных условий инвестиционного конкурса с включением представителей общественных организаций и владельцев остановочных комплексов. Новый инвестиционный конкурс провести на основании условий, выработанных рабочей группой и согласованных всеми заинтересованными сторонами.



Ассоциация "Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева" обратилась от имени предпринимателей к мэру Киева Виталию Кличко по вопросу незаконной ситуации, которая сложилась в городе Киеве при проведении инвестиционного конкурса, с требованиями:



- приостановить проведение объявленного инвестиционного конкурса и перенести сроки его проведения на второе полугодие 2018 г .;



- запретить демонтажи остановочных комплексов, которые были установлены по инвестиционным договорам с КП "Киевпастранс";



- создать рабочую группу по наработке альтернативных условий инвестиционных конкурсов с включением представителей общественных организаций и владельцев остановочных комплексов;



- провести новый инвестиционный конкурс на основании условий, выработанных рабочей группой и согласованных всеми заинтересованными сторонами;



- при подготовке новых условий конкурса обязательно учесть, чтобы у существующих владельцев остановочных комплексов было первоочередное право на переоборудование остановок конструкциями современных архитипов.