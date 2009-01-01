Протесты в Киеве: украденные щиты Нацгвардии, новые стычки с полицией, но палаточный городок обещают не разгонять

Поздним вечером произошла стычка между представителями батальона "Донбасс" и бойцами Нацгвардии.

Протесты в Киеве, иллюстрация. pravda.com.ua

В Киеве правоохранители не будут предпринимать никаких радикальных действий по разгону палаточного городка, который установили 17 октября участники протестных акций , и будут действовать в рамках правового поля.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает 112-Украина.

"Мы обеспечим общественный порядок, публичную безопасность, в том числе и на Площади Конституции. Никаких радикальных мер по "зачистке", "освобождению площади" мы не предполагаем. Если граждане намерены выражать свои мысли — пусть это делают. Но мы обязаны обеспечить их безопасность. Законность размещения палаток рассматривается в первую очередь городской администрацией, а мы будем пытаться найти взаимопонимание с организаторами палаточного городка", — считает глава Нацполиции.

Оценивая стычки активистов с правоохранителями у стен Рады, глава Нацполиции заявил, что действия полицейских были законными.

"Действия полиции были законными и адекватными, а вот некоторые горячие головы действовали неадекватно, что и привело к телесным повреждениям сотрудников полиции, которые находятся в медицинских учреждениях", — сказал Князев.

Также Князев подтвердил случаи грабежа участниками акции имущества, принадлежащего Национальной гвардии Украины.

"Сегодня мы еще внесли в Единый реестр уголовное преступление по факту кражи имущества работников Национальной гвардии", — отметил он.

Князев не стал отвечать на вопрос, что именно отобрали у правоохранителей, но стало известно, что митингующие забрали у "гвардейцев" щиты, которые были спрятаны за автобусом.

Поздним вечером, 17 октября, стычки под Верховной Радой возобновились между митингующими и правоохранителями, сообщает Громадське.

Потасовка началась между представителями батальона "Донбасс" и бойцами Национальной гвардии. Конфликт произошел из-за того, что нацгвардейцы начали убирать забор-сетку, который они ранее установили.

Стычка продолжалась несколько минут, после чего стороны отступили.

Напомним, в Киеве под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. Под парламентом были стычки, пострадали два человека.