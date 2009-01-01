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Пьяное ДТП в Киеве: водитель пытался заехать на станцию метро, опубликованы фото

Сегодня, 10:26
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Водитель автомобиля Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро "Харьковская".

киев, метро, дтп-5
Передние колеса заехали в пешеходный переход станции. segodnya.ua
В Киеве на проспекте Бажана произошло ночное пьяное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Водитель автомобиля Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро "Харьковская", пишет Сегодня.

Передние колеса заехали в пешеходный переход станции, двигатель отбросило на тротуар, а авто — метров на 10 назад.

Удивительно, но водитель не получил тяжелых травм. Он отделался ссадинами и ушибами.

Свидетели утверждают, что мужчина был очень пьян и не понимал, в чем собственно дело. На месте работали патрули полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко столкнулись две иномарки, погибла женщина.

 фото: segodnya.ua

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Киев, Харьковская, метро, авария, ДТП, алкоголь
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