Пьяное ДТП в Киеве: водитель пытался заехать на станцию метро, опубликованы фото

Водитель автомобиля Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро "Харьковская".

Передние колеса заехали в пешеходный переход станции. segodnya.ua

В Киеве на проспекте Бажана произошло ночное пьяное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Водитель автомобиля Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро "Харьковская", пишет Сегодня.

Передние колеса заехали в пешеходный переход станции, двигатель отбросило на тротуар, а авто — метров на 10 назад.

Удивительно, но водитель не получил тяжелых травм. Он отделался ссадинами и ушибами.

Свидетели утверждают, что мужчина был очень пьян и не понимал, в чем собственно дело. На месте работали патрули полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко столкнулись две иномарки, погибла женщина.

фото: segodnya.ua