Пьяное ДТП в Киеве: водитель пытался заехать на станцию метро, опубликованы фото

Водитель автомобиля Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро "Харьковская".
Водитель автомобиля Volkswagen на высокой скорости пытался заехать на станцию метро "Харьковская", пишет Сегодня.
Передние колеса заехали в пешеходный переход станции, двигатель отбросило на тротуар, а авто — метров на 10 назад.
Удивительно, но водитель не получил тяжелых травм. Он отделался ссадинами и ушибами.
Свидетели утверждают, что мужчина был очень пьян и не понимал, в чем собственно дело. На месте работали патрули полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко столкнулись две иномарки, погибла женщина.
фото: segodnya.ua