Самоубийство из-за планшета. В Киеве 14-летняя девочка выбросилась из окна пятого этажа

Трагедия произошла в Деснянском районе столицы.
Об этом пишет espreso.tv.
В то же время издание уточнило, что трагедия случилась на ул. Оноре де Бальзака.
"По предварительным данным, мать забрала у… дочери планшет и пошла на улицу гулять с собакой. В это время девушка, возмутившись, что мать не дала ей возможности зайти в социальные сети, выбросилась с пятого этажа", — говорится в статье.
В результате падения девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства самоубийства устанавливаются.
Напомним, в конце октября во Львове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна своей квартиры, которая находится на 15-м этаже дома, и оставила после себя записку со словами ненависти к родителям.