Самоубийство девочки во Львове. Названа возможная причина трагедии

Во Львове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна своей квартиры, расположенной на 15-м этаже дома, и оставила после себя записку со словами ненависти к родителям, специалисты-психологи уверены, что трагедия произошла из-за нехватки родительского внимания.

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что погибшую зовут Жанна, ее воспитывали бабушка и дедушка.

Когда девочка решилась на самоубийство, их не было дома. Бабушка как раз поднималась в лифте — опоздала на несколько минут.

"Мама в Крыму живет с другим мужем, злоупотребляла спиртными напитками. Мое предположение, что дед и баба очень мало уделяли ей внимания — у них дача, она сама дома была", — заявил их сосед Фаддей Пенхерский.

Люди из дома утверждают, что Жанна была одинока и необщительная. В школе рассказали, что она училась хорошо, признаков депрессии учителя и одноклассники у нее не замечали.

Напомним, вечером 25 октября во Львове возле дома на ул. Довженко нашли тело 14-летней девушки, в квартире правоохранители обнаружили ее предсмертную записки, но ее содержание не разглашали в интересах следствия.

Видео: ТСН