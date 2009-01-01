Угон маршрутки в Киеве: опубликован фоторобот преступника

Злоумышленник был одет в песочный камуфляж, темную куртку и темную шапку, отметили в полиции.

Маршрутка, которую угнал злоумышленник facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеветемноглазый, круглолицый мужчина в возрасте 35-40 лет, его рост чуть выше среднего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник был одет в песочный камуфляж, темную куртку и темную шапку.

"По словам свидетелей и очевидцев составлен его фоторобот: рост 175-180 см, темные брови, большие темные глаза, средний нос, полные губы, среднее спортивное телосложение", — отметили в полиции.

Фоторобот злоумышленника kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 2 марта в Киеве на ул. Малышко, 15 мужчина, угрожая пистолетом, выгнал из маршрутки водителя и открыл огонь, пассажиры выскочили из авто. Злоумышленник уехал, за ним начали гнаться правооохранители. Маршрутка протаранила два авто, потом она остановилась, угонщик покинул машину и скрылся.

Фоторобот: kyiv.npu.gov.ua, видео: kalinavitya