Угон маршрутки в Киеве: опубликован фоторобот преступника

Злоумышленник был одет в песочный камуфляж, темную куртку и темную шапку, отметили в полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник был одет в песочный камуфляж, темную куртку и темную шапку.
"По словам свидетелей и очевидцев составлен его фоторобот: рост 175-180 см, темные брови, большие темные глаза, средний нос, полные губы, среднее спортивное телосложение", — отметили в полиции.
Напомним, 2 марта в Киеве на ул. Малышко, 15 мужчина, угрожая пистолетом, выгнал из маршрутки водителя и открыл огонь, пассажиры выскочили из авто. Злоумышленник уехал, за ним начали гнаться правооохранители. Маршрутка протаранила два авто, потом она остановилась, угонщик покинул машину и скрылся.
Фоторобот: kyiv.npu.gov.ua, видео: kalinavitya