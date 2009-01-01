В центре Киева восстановили "Иконы Революции"

Граффити без участия автора возобновили активисты.
Об этом говорится на странице общественной организации "Новый огонь" в Facebook.
По ее данным, автор рисунков художник Sociopath не шел на контакт и не был готов взяться за восстановление рисунков.
"Мы сделали это. Принимайте работу", — отмечается в сообщении.
Напомним, в начале сентября стало известно, что в Киеве с фасада магазина мебели были стерты "Иконы Революции". Неизвестные отреагировали на инцидент, расписав его витрины, также они разбили стекло у входной двер и подожгли несколько шин. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал, что граффити являлись памятником истории.