В Киеве копы поймали "криминальную троицу"

Злоумышленникам суд избрал меру пресечения, отметили в полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
В ведомстве уточнили, что нападавшие угрожали человеку ножом.
"По приметам, которые предоставил потерпевший, работники полиции задержали трех человек", — отметили в пресс-службе.
Ими оказались 28-летняя уроженка Луганской области, 31-летний уроженец Донецкой области и 19-летний киевлянин. "Компания распивала спиртные напитки и заметила, как мужчина хотел снять деньги средства с банковской карты", — добавили в отделе коммуникации.
Подбежав к нему, начали угрожать ножом, после чего отобрали кредитку, мобильный телефон, паспорт и мелкие деньги. Потом разбойники сбежали.
По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Нападавшим предъявили подозрения, суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей.
Ранее сообщалось, что 10 января около полуночи в Днепровском районе Киева неизвестный злоумышленник возле подъезда одного из домов выстрелил и ранил мужчину, потом пострадавший умер в больнице.
Фото: kyiv.npu.gov.ua