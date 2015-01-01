В Киеве копы поймали "криминальную троицу"

Злоумышленникам суд избрал меру пресечения, отметили в полиции.

Найденный нож kyiv.npu.gov.ua

В Киеве трое злоумышленников — "криминальная троица" —и отобрали, в частности, паспорт, деньги, мобильный телефон, позже их поймали правоохранители.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что нападавшие угрожали человеку ножом.

"По приметам, которые предоставил потерпевший, работники полиции задержали трех человек", — отметили в пресс-службе.

Ими оказались 28-летняя уроженка Луганской области, 31-летний уроженец Донецкой области и 19-летний киевлянин. "Компания распивала спиртные напитки и заметила, как мужчина хотел снять деньги средства с банковской карты", — добавили в отделе коммуникации.

Подбежав к нему, начали угрожать ножом, после чего отобрали кредитку, мобильный телефон, паспорт и мелкие деньги. Потом разбойники сбежали.

Найденный мобильный телефон kyiv.npu.gov.ua

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Нападавшим предъявили подозрения, суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что 10 января около полуночи в Днепровском районе Киева неизвестный злоумышленник возле подъезда одного из домов выстрелил и ранил мужчину, потом пострадавший умер в больнице.

Фото: kyiv.npu.gov.ua