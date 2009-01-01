В Киеве может появится сквер имени Бориса Немцова

По словам Кличко, этот вопрос он обсуждал с дочерью политика, журналисткой Жанной Немцовой.

Reuters

В Киеве один из скверов могут назвать в честь российского политика Бориса Немцова.

Об этом мэр города Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой", говорится на сайте Киевсовета.

"Я не могу сказать, что с Борисом Немцовым мы были большими друзьями, но мы имели хорошие отношения. То, что произошло с Немцовым, — это российские реалии, когда убивают людей, имеющих альтернативное мнение. Уверен, что это было политическое убийство за его взгляды и критику власти", — цитирует его пресс-служба.

По словам Кличко, вопрос он обсуждал с дочерью политика, журналисткой Жанной Немцовой. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевсовет.

Напомним, в Киеве появился новый памятник добровольцам АТО.