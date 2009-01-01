В Киеве на взятке погорел начальник поста городской таможни

Злоумышленник требовал от бизнесменов несколько тысяч долларов, отметили в СБУ.

Неправомерная выгода flickr.com/securityserviceofukraine

В Киевеначальника одного из постов Киевской городской таможни.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что он требовал от бизнесменов почти 6 тыс. долларов (более 160 тыс. гривен) за отсутствие препятствий при импорте товаров.

"Оперативники спецслужбы задержали начальника поста и посредника на рабочем месте при получении очередной части взятки", — отметили в пресс-службе.

Неправомерная выгода flickr.com/securityserviceofukraine

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгода) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Киеве поймали на крупной взятке исполняющую обязанности начальника отдела Департамента земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine