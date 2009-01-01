В Киеве полицейские задержали семейного дебошира, угрожавшего прохожим гранатой

Злоумышленник на улице избил жену, а когда за нее попытались вступиться прохожие — начал угрожать взрывом.

полицейские пресекли хулиганскую выходку пьяного дебошира, который на улице угрожал прохожим гранатой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как оказалось, мужчина поссорился с женой и начал ее избивать. Женщина убежала на улицу. По словам прохожих, пытавшихся унять нападающего, мужчина был в неадекватном состоянии. Уже на улице несколько раз ударил жену кулаком в лицо, а потом забежал в кафе, размахивая ножом и угрожая бросить гранату.

Копы задержали дебошира. Когда у него в квартире провели обыск, была изъята граната РГД-5, часть запала к ней, бумажный сверток с порохом весом 600 граммов, охотничье ружье и 28 патронов. Все предметы отправлены на экспертизу. Зачем он хранил дома опасные предметы — объяснять не захотел. Кроме того, оказалось, что 31-летний мужчина ранее был судим за совершение кражи.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Дебоширу грозит до семи лет лишения свободы.

Ранеесообщал, что 23 сентября поздно вечером на Киевщине (пгт Ворзель Ирпенского района) в руках военнослужащих взорвалась граната. В результате взрыва

фото: kyiv.npu.gov.ua