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В Киеве полицейские задержали семейного дебошира, угрожавшего прохожим гранатой

Сегодня, 14:28

Злоумышленник на улице избил жену, а когда за нее попытались вступиться прохожие — начал угрожать взрывом.

Киев, дебошир, граната
kyiv.npu.gov.ua
В Соломенском районе Киева полицейские пресекли хулиганскую выходку пьяного дебошира, который на улице угрожал прохожим гранатой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как оказалось, мужчина поссорился с женой и начал ее избивать. Женщина убежала на улицу. По словам прохожих, пытавшихся унять нападающего, мужчина был в неадекватном состоянии. Уже на улице несколько раз ударил жену кулаком в лицо, а потом забежал в кафе, размахивая ножом и угрожая бросить гранату.

Копы задержали дебошира. Когда у него в квартире провели обыск, была изъята граната РГД-5, часть запала к ней, бумажный сверток с порохом весом 600 граммов, охотничье ружье и 28 патронов. Все предметы отправлены на экспертизу. Зачем он хранил дома опасные предметы — объяснять не захотел. Кроме того, оказалось, что 31-летний мужчина ранее был судим за совершение кражи.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Дебоширу грозит до семи лет лишения свободы.

Киев, дебошир, граната
kyiv.npu.gov.ua
Ранее "Главред" сообщал, что 23 сентября поздно вечером на Киевщине (пгт Ворзель Ирпенского района) в руках военнослужащих взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб, трое — госпитализированы.

фото: kyiv.npu.gov.ua

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Киев, Соломенка, дебошир, пьяный, граната, ружье
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