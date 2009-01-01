В Киеве рядом с метро похитили человека

Правоохранители выясняют все подробности инцидента и проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения.

В Киеве возле станции метро "Минская" неизвестные напали на прохожего, затащили его в автомобиль Opel и увезли.

Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в столице, случай произошел в четверг, 23 февраля. Один из очевидцев рассказал правоохранителям, что в салоне авто он видел двух человек, при этом в руках у водителя было оружие.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности инцидента и проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все подробности, проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения", — заявили в пресс-службе.

В полиции сообщили, что ориентировка на розыск автомобиля передана всем столичным автопатрулям. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители разоблачили и задержали группу торговцев людьми, которые переправляли граждан Украины в Бразилию и Таиланд для их дальнейшего вовлечения в деятельность, связанную с перевозкой наркотиков.