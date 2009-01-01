В Киеве снова дорожает проезд в маршрутках. Цена билета повысится на 1 гривну

Сейчас в ряде маршруток появились объявления о подорожании проезда.

В Киеве снова дорожает проезд в маршрутках

В Киеве с 21 января частные перевозчики поднимут цену на проезд в маршрутках города на 1 гривну.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на коммунальную службу перевозок столицы.

"Это связано с поднятием минимальной зарплаты. С перевозчиками провели переговоры на уровне руководства города. Приняли совместное решение, что с субботы подорожает проезд во всех маршрутках на 1 гривну. То есть, если раньше проезд брали 4, 5, 6 гривен, теперь он станет 5, 6, 7 гривен ", — рассказал начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтир.

Сейчас в ряде маршруток появились объявления о подорожании проезда.

По словам перевозчиков, цена растет, потому что возросло в стоимости горючего и подняли минимальную зарплату.

"Основные причины, которые способствовали увеличению стоимости проезда, это повышение минимальной зарплаты, подорожание топлива и требование городских властей проводить замену автопарка, закупать экологически чистый транспорт не ниже стандарта Евро-4", — пояснил один из столичных перевозчиков.

В то же время в КП "Киевпастранс" уверяют, что проезд в их автобусах на 39 маршрутах пока дорожать не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине зреет бунт против повышения цен на проезд в маршрутках.