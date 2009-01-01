В Киеве таксист выстрелил в лицо пассажиру, опубликованы фото с места события

Во время ссоры таксист достал травматическое оружие и сделал два выстрела, один предупредительный, другой в лицо пассажиру.
"По предварительным данным, водитель такси, на Subaru приехал на вызов. Там у него возник конфликт с молодым человеком", — сообщает "Киев оперативный".
Во время ссоры таксист достал травматическое оружие и сделал два выстрела, один предупредительный, другой в лицо.
Пострадавшего пассажира срочном порядке госпитализировали, а водитель остался на месте стрельбы, и дождался приезда полиции и Службы охраны порядка. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Напомним, в Киеве злоумышленник с ножом напал на девушку и пытался отобрать вещи, его задержали правоохранители.
Фото: kyivoperativ.info