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В Киеве таксист выстрелил в лицо пассажиру, опубликованы фото с места события

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1 / 4 водитель такси, на Subaru приехал на вызов

Во время ссоры таксист достал травматическое оружие и сделал два выстрела, один предупредительный, другой в лицо пассажиру.

киев, таксист
водитель такси, на Subaru приехал на вызов
Вечером 14 февраля, в Киеве на улице генерала Потапова 1/5 в Святошинском районе между таксистом и его пассажиром произошла ссора, которая закончилась стрельбой.

"По предварительным данным, водитель такси, на Subaru приехал на вызов. Там у него возник конфликт с молодым человеком", — сообщает "Киев оперативный".

Во время ссоры таксист достал травматическое оружие и сделал два выстрела, один предупредительный, другой в лицо.

Пострадавшего пассажира срочном порядке госпитализировали, а водитель остался на месте стрельбы, и дождался приезда полиции и Службы охраны порядка. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. 

Напомним, в Киеве злоумышленник с ножом напал на девушку и пытался отобрать вещи, его задержали правоохранители.

Фото: kyivoperativ.info

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