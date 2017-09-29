В Киеве в теплосети нашли обезглавленное тело

Тело пролежало в теплосети уже около недели.
В Киеве в Святошинском районе во дворе жилых домов нашли труп без головы.
Тело мужчины без головы нашли работники теплосетей. Во время ремонтных работ во дворе была вырыта яма, в которой и нашли тело, сообщает Espreso.
Отмечается, что тело пролежало уже около недели. Личность пострадавшего пока не идентифицировали, впрочем указано, что ему было около сорока лет.
На месте событий работают следователи и кинологи со служебной собакой.
Напомним, 28 сентября был убит депутат городского совета Черкасс Михаил Бинусов.