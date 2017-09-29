В Киеве в теплосети нашли обезглавленное тело

Тело пролежало в теплосети уже около недели.

espreso.tv В Киеве в Святошинском районе во дворе жилых домов нашли труп без головы.

Тело мужчины без головы нашли работники теплосетей. Во время ремонтных работ во дворе была вырыта яма, в которой и нашли тело, сообщает Espreso.

Отмечается, что тело пролежало уже около недели. Личность пострадавшего пока не идентифицировали, впрочем указано, что ему было около сорока лет.

На месте событий работают следователи и кинологи со служебной собакой.

Напомним, 28 сентября был убит депутат городского совета Черкасс Михаил Бинусов.