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В Киеве в теплосети нашли обезглавленное тело

Сегодня, 14:34
Киев, теплосеть < >
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1 / 4 (espreso.tv)

Тело пролежало в  теплосети уже около недели.

Киев, теплосеть
espreso.tv
В Киеве в Святошинском районе во дворе жилых домов нашли труп без головы.

Тело мужчины без головы нашли работники теплосетей. Во время ремонтных работ во дворе была вырыта яма, в которой и нашли тело, сообщает Espreso.

Отмечается, что тело пролежало уже около недели. Личность пострадавшего пока не идентифицировали, впрочем указано, что ему было около сорока лет.

На месте событий работают следователи и кинологи со служебной собакой.

Напомним, 28 сентября был убит депутат городского совета Черкасс Михаил Бинусов.

 

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Киев, теплосеть, тело, убийство
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