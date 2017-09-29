Подробности убийства депутата в Черкассах: умышленное убийство, совершенное по сговору лиц

Полиция Черкасской области открыла уголовное производство по факту убийства депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова по статье умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору лиц.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"После получения информация о том, что на территории одного из гаражных комплексов в городе Черкассы обнаружено тело депутата Черкасского городского совета на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы, эксперты, кинологи с собаками и руководство полиции города и области.

Отмечено, что вещественные доказательства с места происшествия изъяты.

Как стало известно "ИнфоМост", с места преступления изъяты 29 гильз калибра 5,45 мм, 4 гильзы калибра 9 мм. Михаил был застрелен после того, как припарковал свой атомобиль Porsche Cayenne.

"На территории области введен в действие план "Сирена". На розыск злоумышленников направлены весь личный состав криминальной полиции области", — сообщают в полиции области.

Следственным управлением ГУНП в Черкасской области данное событие внесено в ЕРДР и открыто уголовное производство по признакам п. 12, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 28 сентября был убит депутат городского совета Михаил Бинусов.