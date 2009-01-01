В Киевской области с жильцов требуют плату за проезд в лифте

На Киевщине предпримчивый начальник ЖЭКа придумал новый способ с дефицитом бюджета

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В поселке Бородянка на Киевщине людей заставляют оплачивать проезд в лифтах многоквартирных домов.

Для этой цели даже были введены проездные билеты, сообщается в сюжете телепередачи "Бандерлоги".

Теперь для того, чтобы воспользоваться лифтами, людям придется приобрести проездной ценой в 100 гривен, который рассчитан на полсотни поездок. Причем пополнять карту нужно в "Ощадбанке", где за каждую операцию снимается 15 гривен комиссии. Причем жители и так платят за электроэнергию, используемую лифтами.

Для считывания поездок было установлено специальное устройство.

Авторство идеи введения проездных принадлежит начальнику местного ЖЭКа. Сейчас в Бородянке так работают 25 лифтов в 12 многоквартирных домах. Однако принцип рассчета себестоимости поездки сотрудники ЖЭКа объяснить не могут.