Сегодня, 12:40 RSS

Вандалы осквернили памятник поэтессе Елене Телиге, опубликованы фото

Сегодня, 11:52
вандалы, краска, памятник, Телига < >
< >
1 / 3 Неизвестные облили красной краской памятник Телиге (Facebook.com)

До этого этим вандалам жизни не давал крест в память членов УПА, погибших в Бабьем Яру.

вандалы, краска, памятник, Телига
Неизвестные облили красной краской памятник Телиге Facebook.com
В Киеве на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" вандалы осквернили памятник участнице украинского освободительного движения, выдающемуся деятелю ОУН, поэтессе Елене Телиге.

Об этом сообщила журналистка Юлия Найденко на своей странице Facebook.

"Нет слов! Просто нет слов! Только что облили красной краской памятник Елене Телиге. До этого этим скотам жизни не давал крест в память членов УПА, погибших в Бабьем Яру", — написала журналистка.

По ее словам, на место происшествия были вызваны правоохранители. Журналист также опубликовала фотографию результатов нападения вандалов.

Кроме краски, Юлия заметила на памятнике следы черного баллона.

"Честно говоря, я ожидала, что такое случится, — признается Найденко. — Недалеко от Телиги стоит крест, посвященный погибшим воинам УПА в Бабьем Яру. В течение многих лет его ломали, выкапывали, пилили и поджигали. В последние время все было спокойно. Очевидно, новый памятник злоумышленники восприняли как красную тряпку".

По словам журналистки, подобные акты вандализма обычно случались в дни каких-то знаковых годовщин. Есть предположение, что данную акцию приурочили к столетию с момента создания Украинской Центральной Рады, которую отмечали 17 марта.


Напомним, памятник поэтессе был открыт 25 февраля.

Теги:  
Киев, Бабий Яр, памятник, вандалы, краска, Телига
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...