Вандалы осквернили памятник поэтессе Елене Телиге, опубликованы фото

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1 / 3 Неизвестные облили красной краской памятник Телиге (Facebook.com)

До этого этим вандалам жизни не давал крест в память членов УПА, погибших в Бабьем Яру.

Неизвестные облили красной краской памятник Телиге Facebook.com

Об этом сообщила журналистка Юлия Найденко на своей странице Facebook.

"Нет слов! Просто нет слов! Только что облили красной краской памятник Елене Телиге. До этого этим скотам жизни не давал крест в память членов УПА, погибших в Бабьем Яру", — написала журналистка.

По ее словам, на место происшествия были вызваны правоохранители. Журналист также опубликовала фотографию результатов нападения вандалов.

Кроме краски, Юлия заметила на памятнике следы черного баллона.

"Честно говоря, я ожидала, что такое случится, — признается Найденко. — Недалеко от Телиги стоит крест, посвященный погибшим воинам УПА в Бабьем Яру. В течение многих лет его ломали, выкапывали, пилили и поджигали. В последние время все было спокойно. Очевидно, новый памятник злоумышленники восприняли как красную тряпку".

По словам журналистки, подобные акты вандализма обычно случались в дни каких-то знаковых годовщин. Есть предположение, что данную акцию приурочили к столетию с момента создания Украинской Центральной Рады, которую отмечали 17 марта.

У Києві невідомі облили фарбою пам'ятник Олені Телізі, нещодавно відкритий у "Бабиному Яру" pic.twitter.com/3D6ZpX1M8l — Українська правда (@ukrpravda_news) 18 березня 2017 р.





Напомним, памятник поэтессе был открыт 25 февраля.