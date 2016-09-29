Киевская группа сняла клип в Бабьем Яру

Киевский проект ARTORDOGS представил видео на песню "Лев", посвященную 75-летию трагическим событиям Бабьего Яра.

Об этом пишет 112.ua.

Песня исполнена полностью акапелльно, чтобы позволить слушателю сосредоточиться на тексте, который рассказывает историю о взаимоотношениях обычного тренера по боксу и его подопечного мальчика-еврея во время оккупации Киева в 1941 году. Видео на песню снято у подножия памятника жертвам трагедии.

"События, произошедшие в Бабьем Яру, рассказывают нам не только о смерти, а еще и о человеческих отношениях, героизме, смелости и воле к жизни. "Лев" — придуманная история о еврейском мальчике и тренере, который его спас, что не делает описанные события менее реальными. Нам важно говорить о событиях Бабьего Яра, как страшной странице истории нашего города", — говорят участники проекта.

Напомним, ученные назвали самую позитивную песню.