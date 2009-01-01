Власти Киева оценили себестоимость проезда в метро

Проезд на наземном электротранспорте оценивается в 5,2 гривны, для метрополитена себестоимость проезда составляет более 6 гривен.

metro.kiev.ua Киевская городская государственная администрация оценивает себестоимость проезда в столичном метрополитене в 6 гривен за поездку.

Об этом сообщил директор транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Майзель, пишет Новое время со ссылкой на Українські новини.

"Для "Киевпастранса" проезд на наземном электротранспорте оценивается в 5,2 гривны, для метрополитена себестоимость проезда составляет более 6 гривен", — сказал он.

Майзель также отметил, что на данный момент не планируется пересмотр тарифов на проезд в коммунальном транспорте.

Ранее сообщалось о том, что в Киевском метрополитене не исключают, что в 2017 году изменятся тарифы на проезд.

Экономически обоснованный тариф на проезд в киевской подземке составляет 5,78 грн.