Apple показала новый iPad для школьников: названа цена

Презентация нового гаджета корпорации состоялась в Чикаго.

В США Apple показала новый iPad Скриншот с apple.com

Основное отличие от предыдущей модели — возможность работать со стилусом Apple Pencil, который ранее поддерживал только iPad Pro, говорится на сайте компании.

По ее данным, школьникам и студентам новинка обойдется в 299 долларов, а обычные пользователи смогут ее купить за 329.

В США Apple показала новый iPad Скриншот с apple.com

Напомним, 12 сентября 2017 года в американском Купертино (штат Калифорния) Apple в своей штаб-квартире представила новые модели смартфонов iPhone — 8, 8 Plus и X. Узнать больше о новых телефонах корпорации можно здесь.