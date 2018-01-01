"Буду шаманом вуду". В Испании сутенеры держали девушек в секс-рабстве, угрожая магией

Всего по данному делу полицейские арестовали 89 человек.

Pikabu

В Испании полицейские вызволили из неволи спасли 39 нигерийских женщин и девушек, нелегально ввезенных в страну для занятия проституцией.

Такое сообщение в пятницу, 23 марта, опубликовал портал BBC News.

Злоумышленникам помогал известный нигерийский диджей. Именно он иногда приводил клиентов к секс-рабыням. Мужчина был задержан после того, когда он вернулся на Пиренейский полуостров с записью нового клипа. Всего в ходе операции полиция арестовала 89 человек.

Напасть на след сутенера-диджея удалось после того, как к правоохранителям обратилась несовершеннолетняя секс-рабыня. Она рассказала, что множество девушек были вовлечены в незаконный бизнес после запугивания ритуалами вуду и черной магией. Всех секс-рабынь держали в ужасных условиях в пещерах и регулярно пугали магическими обрядами.

Напомним, ранее на границе с Польшей задержали немца, вывозившего украинок в секс-рабство