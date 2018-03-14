На границе с Польшей задержан немец, вывозивший украинок в секс-рабство: видео

Иностранцу грозит до 12 лет лишения свободы.
В пункте пропуска Краковец в Львовской области задержан 39-летний гражданин Германии, который в своем микроавтобусе пытался перевезти через границу девушек для эксплуатации в сексуальном рабстве.
Немец содержал ночной клуб, куда и вез четыре гражданки Украины, сообщает ТСН.
За работу в сфере интим-услуг немец обещал девушкам 200 евро за один час работы и хорошие бытовые условия для проживания.
Полиция задержала мужчину, инициировав криминальное производство по факту торговли людьми. Задержанному немцу грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Луганской области разоблачили схему продажи женщин в Россию с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.