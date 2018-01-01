"Еще неизлечимая". В США ученые обнаружили новую опаснейшую инфекцию

Список угрожающих человеку инфекций, к сожалению, периодически продолжает пополняться.
Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале EurekAlert.
Согласно обнародованным данным, Klebsiella pneumoniae устойчивы к антибиотику холистину, т.е. пока этой особенностью обладает небольшое количество бактерий (он используется только в том случае, если другие препараты оказываются бесполезными).
К слову, новый подвид бактерий также устойчив к широкому спектру антибиотиков группы карбапенемов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новую серьезную опасность кухонных полотенец.
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