"Голова профессора Доуэля": ученые смогли поддержать жизнь в мозге вне тела

Что правда, речь идет не о человеческой голове – объектом эксперимента стал мозг свиньи.

Ученые 36 часов поддерживали жизнь в мозге вне тела. Скрин с видео ТСН

Американским ученым из Йельского университета удалось поддержать жизнь в мозге, находящемся вне тела в течение 36 часов.

До этого в научной среде подобными результатами не мог похвастаться никто, пишет издание MIT Technology Review.

Что правда, речь идет не о человеческой голове – объектом эксперимента стал мозг свиньи.

Чтобы сохранять мозг свиней, отобранных на бойне, их головы подключали к инновационной системк жизнеобеспечения BrainEx, восстанавливая мозговую циркуляцию с помощью системы насосов, нагревателей и мешков искусственной крови, нагретой до температуры тела.

Авторы этой технологии рассказали, что аппарат прокачивает кровь через все сегменты головного мозга, тем самым продлевая его жизнь.

Теперь ученым предстоит выяснить, способен ли мозг без тела мыслить и сохранять воспоминания.

Ранее ученые нашли способ улучшать человеческую память. В США успешно испытали мозговой протез памяти.

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