Катастрофа неизбежна. Ученые рассказали, когда блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой

Блуждающее светило столкнется с Солнечной системой на несколько десятков тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Звезда Gliese 710 должна сблизиться с Солнечной системой nasa.gov

Астрономы Филипп Берский и Петр Дыбчинский провели исследование и выяснили, что блуждающая звезда Gliese 710 должна сблизиться с Солнечной системой примерно через 1,35 млн лет.

Однако в текущем году ученые из Университета Мадрида провели еще одно исследование. В итоге они пришли к выводу, что блуждающее светило столкнется с Солнечной системой на несколько десятков тысяч лет раньше, чем считалось ранее, сообщает портал Naked Science.

Астрономы также отмечают, что Gliese 710 пройдет на расстоянии 4303 астрономические единицы от Земли. Ученые полагают, что приближение блуждающего светила к нашей планетной системе может нанести ей вред.

Напомним, ранее ученые заявили о том, что ядро Млечного пути опасно для жизни на других планетах.

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