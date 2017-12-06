Ядро Млечного пути опасно для жизни на других планетах - ученые

Несколько миллиардов лет назад галактика "Млечный Путь" имела активное ядро опасного радиактивного излучения.

К такому выводу пришли итальянские астрономы, сообщается на портале "arXiv".

По мнению исследователей, излучение, испускаемое галактикой, убило все многоклеточные организмы, которые существовали на расстоянии в несколько десятков тысяч световых лет от центра "Млечного Пути".

Кроме того, утверждают астрономы, стрелец А – источник радиации, расположенный в центре "Млечного Пути", состоит из сверхмассивной черной дыры, фрагментов новейшей звезды и ионизированных газопылевых облаков. А около 8 миллиардов лет назад он был активным галактическим ядром, излучающим рентгеновские лучи и "глубокий" ультрафиолет.

Такое излучение напрочь "сдирало" атмосферу на объектах, нахощихся на достаточной дистанции от центра "Млечного Пути" − ближе, чем на тысячу парсеков (3,2 тысячи световых лет).

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские астрономы открыли новую галактику.