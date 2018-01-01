Составлен топ-5 ошибок, которые мешают похудеть

В частности, низкокалорийный рацион грозит стрессом для организма, если делать это слишком резко.

Топ-5 ошибок при диете. 1zoom.ru

Желающие похудеть часто раз за разом наступают на одни и те же грабли, срывая диету и так и не достигая намеченного веса.

Эксперты составили топ-5 ошибок, допуская которые, человек, по сути, обрекает себя на неудачу при похудении, пишет Сosmo.

1. Резкое урезание калорий. Низкокалорийный рацион грозит стрессом для организма, если делать это слишком резко. У человека при резком переходе на такую диету замедляется обмен веществ, а его организм начинает накапливать необходимые элементы в большем количестве, чем ему на самом деле нужно – просто впрок.

2. Монодиета. Такие диеты организм истощают, причем сильно, а результат от них временный.

3. Полное исключение из рациона жиров. Если организму не хватает ненасыщенных жиров, то работа гормональной системы и обменных процессов начинает тормозиться.

4. Неправильное распределение нутриентов. Процесс похудения также тормозит недостаточное количество углеводов или белков.

5. Отсутствие веры в себя. Отсутствие молниеносных результатов приводит к тому, что 8 из 10 человек сдаются еще в начале диеты, возвращаясь к старому образу жизни. Однако, садясь на диету, стоит запастись терпением и силой воли.

Напомним, ученые выяснили, что прерывистое голодание грозит диабетом, раком и ранним старением. Бразильские ученые три месяца ставили опыты на крысах. А вот на себе людям такие "эксперименты" ставить они не рекомендуют.

Также ученые научились замораживать в человеке голод. Буквально. В США нашли способ существенно снизить аппетит у желающих похудеть.

Ранее гастроэнтеролог рассказала об эффективных диетах для подростков.

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