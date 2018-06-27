"Зашиваешь рот": Лайма Вайкуле поделилась рецептом опасной, но действенной диеты

64-лентяя певица Лайма Вайкуле рассказала, как ей удается оставаться в прекрасной форме. Для этого она устанавливает для себя жесткие ограничения, и специально голодает.

В интервью Teleprogramma.pro она призналась, что у нее есть одно правило питания: она может "есть, есть, есть, а потом не есть, не есть, не есть".

Она призналась, что обычно ест все, что захочет, но вот в дни голодания сидит на воде и рисе.

"Ты ешь все, что тебе вздумается. В основном это булочки и все подобное. А потом зашиваешь рот. Я в такие дни сижу на рисе, на воде", - поделилась Вайкуле.

На таком рационе артистка может продержаться месяц, и уверяет, что это только начало.

"Потом еды становится настолько мало, что ты ешь просто для того, чтобы выжить. Когда-то я это делала и для здоровья тоже. Голодала в клинике несколько раз. Было замечательно! Я очень люблю это делать. Просто так как я все время работаю, приходится есть. Когда голодаешь, петь невозможно. Если ты 12 дней только на воде, ты не можешь выступать. Вообще нет сил", - отметила артистка.

По словам артистки, такая диета помогает не только сбросить вес, но и очистить организм.

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